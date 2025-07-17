Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin Kızılcahamam’da düzenlediği istişare kampında yaptığı açıklamalarda, emeklilik sisteminin mevcut haliyle adaletsizlik içerdiğini ifade etti. Şimşek, prim günü farkı olmasına rağmen benzer maaşlar alınmasının kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu dile getirdi.

Şimşek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Birçok kez bana 3 bin prim günü olanla 9 bin prim günü olan aynı maaşı almamaları gerektiğine yönelik serzenişler geliyor. Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu. Farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı."

YENİ SİSTEMDE "NE KADAR PRİM, O KADAR MAAŞ" UYGULAMASI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Işıkhan, yapılması planlanan düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:

"Ödenen prim kadar maaş" ilkesinin hayata geçirilmesi gerekiyor.

Yeni sistemle birlikte, daha uzun süre çalışan ve daha fazla prim ödeyenlerin, emeklilikte daha yüksek maaş almasının hedeflendiği kaydedildi.

YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİN AYRINTILARI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Emeklilik sistemine ilişkin yapılacak düzenlemelerin kapsamı ve uygulama takvimi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak her iki bakanın da beyanları doğrultusunda, mevcut yapının gözden geçirileceği ve yeni esasların belirleneceği ifade edildi.

Yeni düzenleme kapsamında, prim ödeme süresi ile emekli maaşı arasındaki ilişki güçlendirilerek, prim gün sayısı yüksek olan vatandaşlara daha yüksek maaş bağlanması planlanıyor. Çalışmaların ilerleyen günlerde şekillenmesi ve kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.