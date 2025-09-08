Orta Vadeli Program’da, iş gücü piyasasının değişen koşullara uyum sağlaması ve sürdürülebilir istihdamın desteklenmesi amacıyla 2026 yılı itibarıyla “güvenceli esneklik” modeline geçileceği belirtildi. Modelin, kadın-erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş-yaşam dengesini korumak hedefiyle uygulanacağı ifade edildi.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU DEVREYE GİRECEK

Programda, sosyal taraflarla diyalog içinde geliştirilecek modelin, İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarından yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasıyla destekleneceği açıklandı. Böylece güvenceli esnekliğin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

HANGİ DÜZENLEMELERİ İÇERECEK?

Yeni model kapsamında çalışma hayatına ilişkin şu alanlarda esneklik sağlanacak:

İşe alma ve işten çıkarma süreçlerinde esneklik

Esnek iş sözleşmeleri

Fazla mesai ve kısmi süreli çalışma modelleri

Görev tanımlarında esneklik

Performansa dayalı ücretlendirme

İSTİHDAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Programda ayrıca, iş gücünün yeşil ve dijital dönüşüm gerekliliklerine uyumunun artırılacağı, bu kapsamda sürdürülebilir bir istihdam yapısının oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

GÜVENCELİ ESNEKLİK NEDİR?

Model, iş gücü piyasalarının ve iş organizasyonlarının esnekliğini artırırken, dezavantajlı gruplar ve iş güvencesi olmayan kesimler için sosyal güvenlik haklarının korunmasını da amaçlıyor. Böylece esneklik ile güvence arasında denge kurulması hedefleniyor.