Küresel internet gözlem kuruluşu NetBlocks, Türkiye'de birçok ağda sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandığını bildirdi. Kısıtlama, bant genişliği daraltma (throttling) yöntemiyle uygulanıyor. Erişim sorununun saat 23:45 civarında başladığı aktarıldı.

ENGELLİWEB VE İÖD DUYURDU

İfade Özgürlüğü Derneği (İÖD) ve EngelliWeb de erişim sorunlarını doğruladı. Yapılan açıklamalara göre, X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlara erişim ciddi ölçüde kısıtlandı. WhatsApp ve Telegram'da ise yalnızca bazı servis sağlayıcıları üzerinden bağlantı sorunları gözlendi.

BTK'DAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Kısıtlamaya dair şu ana kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ya da herhangi bir kamu otoritesi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. DonanımHaber’in aktardığına göre, sistem üzerinde BTK kaynaklı bir erişim engelleme kararına dair kayıt bulunmuyor.

KULLANICILAR ERİŞİM SIKINTISI YAŞIYOR

Kısıtlama sonrası birçok kullanıcı, sosyal medya uygulamalarında akış yenileme, içerik görüntüleme ve mesaj gönderme gibi işlemlerde sorun yaşadıklarını belirtti. Söz konusu platformlara VPN kullanmadan erişim sağlamak güçleşti.