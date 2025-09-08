TMSF’nin ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İhaleye çıkarılan “Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ ve Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ bünyesindeki mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşuyor.

Bütünlük; franchise sistemiyle faaliyet gösteren “Maydonoz Döner” döner restoran zinciri ile “My Fried Chicken” adlı çıtır tavuk restoranlarını kapsıyor.

280 MİLYON TL TEMİNAT GEREKLİ

2 milyar 801 milyon TL olarak belirlenen muhammen bedel için ihaleye katılmak isteyenlerin 280 milyon 100 bin TL teminat sunmaları gerekiyor. İhale, 15 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacak.

FETÖ SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Maydonoz Döner hakkında FETÖ soruşturması başlatmıştı. Soruşturma kapsamında şirket yetkililerinin, örgütle bağlantılı kişilere farklı açıklamalarla para transferleri yaptığı belirlenmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, zincire ait 29 şubede, FETÖ soruşturmasından geçmiş ancak SGK kaydı olmayan kişilere gayri resmi ortaklıkla istihdam sağlandığı tespit edildi.

281 SAYFALIK İDDİANAME

Hazırlanan iddianamede örgütün, ülke içindeki yapılanmasını güncelleme çabası içinde olduğu vurgulandı. İddianamede MASAK raporları, tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları ve tape içerikleri de yer aldı.

Zincire ait bazı şubelerin, FETÖ ile iltisaklı ailelere destek amacıyla kurulduğu ve bayiliklerin örgütle bağlantılı kişilere verildiği iddia edildi.

70 KİŞİ HAKKINDA HAPİS TALEBİ

İddianamede, 46’sı tutuklu toplam 70 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla 14 yıl 2’şer aydan 28 yıl 4’er aya kadar hapis cezası talep edildi.