Türkiye genelinde bu sabah çalan ilk ders ziliyle milyonlarca öğrenci için yeni eğitim yılı başladı. 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk dersi, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla işlendi.

“HER ÇOCUK BİR FİDAN” ETKİNLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan “Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü” kapsamında, okulun ilk gününde “Her Çocuk Bir Fidan” temalı kısa film öğrencilere izletildi. Etkinlikler kapsamında tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtıldı.

İlk hafta boyunca öğrenciler için çevre bilinci ve doğa sevgisi temalı farkındalık etkinlikleri düzenlenecek.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ UYGULAMADA

Bu yıl itibarıyla kademeli olarak uygulanmaya başlanan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında hazırlanan yeni öğretim programları; ana sınıfı, uygulama sınıfları, ilkokul 1 ve 2. sınıflar, ortaokul 5 ve 6. sınıflar ile ortaöğretim hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

YENİLİKLER: ÜNİFORMA ZORUNLULUĞU GERİ GELDİ

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte bir dizi değişiklik de yürürlüğe girdi. Okullarda serbest kıyafet uygulamasına son verildi ve üniforma zorunluluğu geri getirildi.

TAKVİM BELLİ: DÖNEMLER VE TATİLLER

Yeni eğitim yılı takvimine göre birinci dönem 16 Ocak 2026'da sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.