2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, İspanya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı İspanya 6-0 kazandı. Alınan mağlubiyetin ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya üzerinden milli takımı eleştirdi.

“YAZIK! BU KADAR EZİLEMEZSİN!”

Maç sonrasında açıklama yapan Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

“İspanya'ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar! 5 gol İspanya'nın 2 orta sahasından geliyor! Yazık! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin!”

Dilmen’in bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda beğeni ve yorum aldı.