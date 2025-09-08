Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır”.

MAHKEME GEÇİCİ KURUL ATADI

Bakan Tunç, CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük, menfaat temini ve seçmen iradesine müdahale iddialarıyla açılan dava hakkında da bilgi verdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirdiğini belirtti.

YSK VE ADLİ YARGIYA YAPILAN İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Karara karşı CHP Genel Başkanlığı tarafından adli yargıda yapılan itirazlar ile Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvuruların reddedildiğini açıklayan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

“Yargının kararına saygı göstermek, herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükunetle beklemesi gerekmektedir. Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur”.