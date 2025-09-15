Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Ağustos ayında bütçe gelirleri 1 trilyon 288,1 milyar TL, giderler ise 1 trilyon 191,4 milyar TL oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi, aylık bazda 96,7 milyar TL fazla verdi.

Geçen yılın aynı ayında bütçe 129,6 milyar TL açık vermişti.

FAİZ DIŞI FAZLA 276,4 MİLYAR TL

Ağustos’ta faiz hariç giderler 1 trilyon 11,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları ise 179,7 milyar TL seviyesinde kaydedildi. Bu veriler doğrultusunda faiz dışı fazla 276,4 milyar TL olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı ayında faiz dışı denge 32,5 milyar TL açık vermişti.

GİDERLERDE %45,2 ARTIŞ

Merkezi yönetim bütçe giderleri, bir önceki yılın aynı ayına göre %45,2 artarak 1 trilyon 191,4 milyar TL’ye yükseldi. Faiz hariç giderlerdeki yıllık artış oranı %39,9 oldu. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024’te %7,4 iken, 2025’te %8,1’e çıktı.

GELİRLERDE %86,5’LİK SIÇRAMA

Bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %86,5 artarak 1 trilyon 288,1 milyar TL’ye ulaştı. Vergi gelirleri 1 trilyon 150,4 milyar TL olurken, vergi dışı gelirler 113,4 milyar TL olarak kaydedildi.

Ağustos 2025 vergi gelirleri, 2024 yılı aynı dönemine kıyasla %99,5 oranında artış gösterdi. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı, 2024’te %7,8 iken bu yıl %10,3’e yükseldi.