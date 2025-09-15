Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davada bugün beşinci duruşma yapıldı. Duruşma, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Salonun kapasitesinin küçük olması nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşandı.

MAHKEME DELEGE LİSTELERİNİ İSTEDİ

Mahkeme heyeti, hem olağan hem de olağanüstü kurultaylara ilişkin tüm delege listelerinin dosyaya sunulmasına karar verdi. Bu kapsamda, eksik belgelerin tamamlanması amacıyla davanın bir sonraki duruşması 24 Ekim tarihine ertelendi.