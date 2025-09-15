TÜBİTAK, yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans programlarında eğitim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik proje personeli alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapılabilecek bölümler arasında bilgisayar mühendisliği, bilişim, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, haberleşme, kontrol ve otomasyon, yapay zeka, veri mühendisliği, adli bilişim, endüstri ve sistem mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, kimya ve matematik mühendisliği gibi alanlar yer alıyor.

FARKLI ENSTİTÜLERDE GÖREV ALACAKLAR

Toplamda 318 aday araştırmacı alımı yapılacak. Adaylar, TÜBİTAK bünyesindeki şu enstitülerde görev yapacak:

BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi)

MAM (Marmara Araştırma Merkezi)

RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü)

SAGE (Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü)

TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü)

UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü)

UZAY (Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü)

ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi)

BAŞVURULAR 6 EKİM’E KADAR

Adaylar, başvurularını kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden 6 Ekim 2025 tarihine kadar yapabilecek. Başvuru koşulları, gerekli belgeler ve süreçle ilgili detaylara hem bu platformdan hem de www.tubitak.gov.tr üzerinden erişilebilecek.