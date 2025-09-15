Amerikan televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Primetime Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende "Hacks" adlı dizideki performansıyla yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Yahudi aktrist Hannah Einbinder, yaptığı konuşmada politik mesajlarıyla öne çıktı.

Einbinder, sahnede yaptığı konuşmada, “Filistin’e özgürlük. Kahrolsun ICE.” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikalarına da tepki gösteren oyuncu, bu sözleriyle salonda büyük yankı uyandırdı.

“YAHUDİLİK, ETNİK-MİLLİYETÇİ DEVLETLERDEN BAĞIMSIZDIR”

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hannah Einbinder, “Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır.” dedi.

Einbinder, yakasında, Gazze’de ateşkes çağrısıyla ortaya çıkan Artist4Ceasefire adlı inisiyatifin broşunu taşıdığını da belirtti. Gazze’deki sivillere yardım ulaştırmak için bölgede bulunan arkadaşları olduğunu söyleyen oyuncu, yaşananların kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

“İSRAİL’E SUÇ ORTAKLIĞI YAPAN KURUMLARA TEPKİMİZ SÜRECEK”

Hannah Einbinder, ayrıca İsrail’in politikalarını destekleyen film kurumlarına karşı boykot çağrısında bulunan sanatçılar arasında yer aldığını vurguladı. “İsrail’in uyguladığı soykırıma suç ortağı olan kurumlara tepki göstermeye devam edeceğiz. Bunun bir parçası olmaktan mutluyum.” dedi.

SANATÇILARDAN ORTAK METNE 4 BİNİN ÜZERİNDE İMZA

Ünlü aktristin destek verdiği, İsrailli film kurumlarıyla iş birliği yapmama çağrısı içeren ortak metin, 8 Eylül’de yayımlanmıştı. Bu metin; festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri gibi yapılarla çalışmayı reddeden bir sanatçı topluluğu tarafından hazırlandı.

İlk etapta Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem, Susan Sarandon gibi oyuncuların yanı sıra, Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Adam McKay gibi yönetmenlerin de yer aldığı 1300’den fazla sanatçı tarafından imzalanan metin, kısa sürede 4 bini aşkın imzaya ulaştı.