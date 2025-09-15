Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile Nisan 2025’te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada bugün karar günü. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, saat 10.00’da başlayacak duruşmada; davayı reddetme, çağrı heyeti atama, erteleme ya da mutlak butlan kararı verme gibi seçenekleri değerlendirecek.

MUTLAK BUTLAN KARARI KILIÇDAROĞLU’NUN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Mahkeme kurultayların iptaliyle birlikte mutlak butlan kararı verirse, partinin mevcut yönetimi düşecek. Bu durumda CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçmesi gündeme gelecek. Görevi kabul etmemesi durumunda ise partiye “kayyum” atanabileceği öne sürülüyor. Ancak Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, görevi kabul edeceğini savunuyor.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YORUM: “TENEZZÜL ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, “Öyle bir kararın alınmayacağını umuyorum. Alınırsa da Kemal Bey’in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin ise davayla ilgili, “Hiç beni ilgilendirmiyor. Ankara’dan inşallah partimiz lehine bir karar çıksın.” dedi.

21 EYLÜL KURULTAY KARARI DAVA STRATEJİSİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Parti yönetimi, dava sonucunu etkisiz hale getirmek amacıyla 21 Eylül’de 39. Olağan Kurultay kararı aldı. Sürecin hızlandırılmasıyla, kurultayların iptali durumunda dahi dava konusuz bırakılabilecek. Parti kurmayları, 900’den fazla delegenin imzasıyla alınan bu kararın, Kılıçdaroğlu’nun olası dönüşünü engelleyebileceğini savunuyor.

MAHKEME, İSTANBUL KONGRESİ DOSYASINI TALEP ETTİ

Mahkeme, İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi’ne ilişkin iptal davasında verilen kararı da dosyaya dahil etti. Bu davada İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırılmış, yerine beş kişilik bir heyet atanmıştı. Ayrıca 196 üst kurul delegesi de tedbiren görevden alındı.

USULSÜZLÜK VE MENFAAT İDDİALARI GÜNDEMDE

Kurultay davasında yer alan iddialar arasında, delegelere maddi menfaat sağlandığı, belediye meclis üyeliği teklif edildiği ve bazı kişilerin CHP’li belediyelerde işe alındığı öne sürüldü. İddianamede, Ekrem İmamoğlu ve Cemil Tugay dahil 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

ADALET BAKANI TUNÇ: “İKİ DAVA BİRBİRİNİ ETKİLİYOR”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kurultayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. Mahkemelerin verdiği tedbir kararları, Ankara ve İstanbul’daki davaların birbirini etkilediğini ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.