Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı‑lacivertliler 1‑0 kazanarak puanını 10’a yükseltti; Trabzonspor ise yine 10 puanda kalarak üst sıralarda yer aldı.

Gol ve Kritik Dakikalar

45. dakikada , Fenerbahçe adına golü kaydeden isim yıldız santrafor Youssef En‑Nesyri oldu.

20. dakikada, Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu, VAR müdahalesiyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

TAKIMLARIN DURUMU VE STRATEJİ

Fenerbahçe’nin Formasyonu ve Değişiklikler

Teknik direktör Domenico Tedesco, Kadıköy’de takımına 4’lü savunmayla başladı. İlk 11’de yer alan oyuncular:

Kalede Ederson ,

Savunmada Mert Müldür , Milan Skriniar , Jayden Oosterwolde ve Archie Brown ,

Orta sahada Fred Rodrigues ile İsmail Yüksek ,

Hücum hattında Sebastian Szymanski , Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu ,

Forvet pozisyonunda Youssef En‑Nesyri.

Beş yeni transfer – Ederson, Kerem gibi isimler – kadroda yer aldı. Rodrigo Becao, yaklaşık 9 ay aradan sonra yeniden maça kadroda girdi.

Eksikler Listesi

Fenerbahçe’de sakatlık nedeniyle Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Álvarez, Yiğit Efe Demir ve hazır olmayan Nelson Semedo kadroda değildi.

Trabzonspor’da ise Pina, Bukari, Olai, Sikan ve Nwakaeme maçta yer alamadı.

TRABZONSPOR’DA ZOR ANLAR

Okay Yokuşlu, yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart görerek takımını 20. dakikada 10 kişi bıraktı. Bu an, maçın gidişatında belirleyici rol oynadı.

İZLEYENLERİN TEPKİLERİ VE YAYIN DETAYLARI

Tribünleri dolduran Fenerbahçe taraftarları, yeni transfer Kerem Aktürkoğlu’na yoğun ilgi gösterdi. Oyuncu, ısınma sırasında tezahüratlarla karşılandı; tribünlere çağırıldı ve tezahüratlarla desteklendi.