2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) final maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, finalde Almanya’ya 88‑83 yenildi ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

MAÇIN ÖZELLİKLERİ

Maç, Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynandı. Türkiye, başlangıç beşinde Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün ile sahadaydı.

Almanya cephesinde ise Schröder, Obst, Bonga, Theis ve Wagner ilk beş oyuncular olarak sahaya çıktı.

Türkiye turnuvada oynadığı dokuz maçın sekizini kazanarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

MADALYA DURUMU

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bu sonuçla gümüş madalya elde etti. Almanya ise avrupa şampiyonu oldu.