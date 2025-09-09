Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerle rekor seviyelere çıktı. Ons altın, 3654 dolar ile tarihi zirvesini görürken, gram altın da 4849 liraya ulaştı.

ZAYIF İSTİHDAM VERİSİ PİYASALARI ETKİLEDİ

Geçtiğimiz Cuma günü açıklanan ABD istihdam raporunun beklenenden zayıf gelmesi, piyasaların bu yıl üç faiz indirimi ihtimalini fiyatlamasına neden oldu. Bu indirimlerden ilkinin, önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısında 25 baz puan şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Yatırımcılar, Fed’in para politikasında nasıl bir yol izleyeceğini daha net görebilmek için bu hafta açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bekliyor.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Altına yönelik güvenli liman talebi, yalnızca faiz beklentileriyle sınırlı kalmadı. ABD’nin dış ticaret politikalarına dair belirsizlikler ve küresel jeopolitik riskler de altına olan ilgiyi artırdı. Bu gelişmelerle birlikte, altın bu yıl yüzde 39 oranında değer kazandı.

ONS VE GRAM ALTINDA GÜNCEL SEVİYELER

Ons altın, güne 3634 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3628, en yüksek 3654 dolar seviyeleri görüldü. Şu sıralar 3653 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise güne 4817 liradan başladı. Gün içinde 4815 lira en düşük, 4849 lira ise en yüksek seviye olarak kaydedildi. Gram altın şu an 4849 liradan alıcı buluyor.