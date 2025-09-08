İŞKUR verilerine göre, Ağustos 2024’te 221 bin 874 olan açık iş sayısı bu yılın aynı ayında 196 bin 493’e indi. 2025’in Ocak-Ağustos döneminde ise toplam 1 milyon 615 bin 885 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,5’i özel sektörden geldi.

En fazla açık iş 565 bin 82 ile imalat sanayinde gerçekleşti. Meslekler arasında ise en çok açık iş;

Turizm ve otelcilik elemanı,

Özel güvenlik görevlisi (silahsız),

Reyon görevlisi alanlarında oldu.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI 2,3 MİLYON

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Ağustos 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,97 azalarak 2 milyon 301 bin 551 kişi oldu. 2024’ün aynı ayında bu sayı 2 milyon 371 bin 977 idi.

Kayıtlı işsizlerin;

yüzde 47,6’sı erkek,

yüzde 52,4’ü kadın,

yüzde 21,4’ü ise 15-24 yaş grubunda yer aldı.

8 AYDA 1 MİLYONDAN FAZLA İŞE YERLEŞME

Ağustosta İŞKUR aracılığıyla 116 bin 457 kişi işe yerleşti. Bunların 72 bin 136’sı erkek (%61,9), 44 bin 321’i kadın (%38,1) oldu.

Ocak-Ağustos 2025 döneminde ise İŞKUR toplam 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık etti. En fazla işe yerleşme imalat sanayinde gerçekleşti.

Mesleklere göre işe yerleştirmede ilk üç sırayı;