Balçova’daki Salih İşgören Polis Karakolu’na bu sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu üç polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.

2 POLİS ŞEHİT OLDU, 1 POLİSİN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan polis memurlarından 2’si, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Diğer polis memurunun ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırının ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Emniyet güçleri saldırganın yakalanması için kapsamlı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.