Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru’nun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik önem taşıdığını vurguladı.

“Zengezur Koridoru’nda 15 milyon ton yük taşıma kapasitesini ortaya koyacağız. 30 yıllık projeksiyonda 135 milyar lira işletme geliri, 3 milyar lira kaza, 2,1 milyar lira iklim, 3,5 milyar lira zaman ve 4 milyar lira kara yolu bakım kazancı elde edeceğiz. Böylece toplamda 147,6 milyar lira kazanç hesaplıyoruz” dedi.

Uraloğlu, bu hattın Türk dünyasına, Türk cumhuriyetlerine ve Uzak Doğu’ya açılan en kestirme yol olacağını ifade etti.

DEMİR YOLU VE SANAYİ YATIRIMLARI

Bakan Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı’nın da benzer şekilde yeni sanayi bölgelerinin kurulmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. İstanbul’da yeni tesislerin kurulması yerine Anadolu’ya kaydırılmasının hedeflendiğini belirtti.

TÜRKİYE-SURİYE-ÜRDÜN LOJİSTİK ANLAŞMASI

Suriye sınırında tırların yükle-boşalt yapmadan geçişi için hazırlık yapıldığını belirten Uraloğlu, şu bilgiyi verdi:

“Suriye’nin gerekli müracaatları yapması gerekiyor. İlk etapta standart dışı araçların gümrük sonrası ilk ile kadar geçişine izin vereceğiz. Standart olan araçların ise üçüncü ülkelere geçişine müsaade ettik. Bu taşımayı daha profesyonel yapmak için sonbaharda Ürdün, Suriye ve Türkiye olarak bir araya geleceğiz.”

SURİYE’DE DEMİR YOLU ÇALIŞMALARI

Bakan, Suriye’de altyapı projeleri için yürütülen çalışmalara da değindi. Gaziantep’ten Halep’e kadar uzanan, savaşta tahrip olmuş demir yolunun yeniden yapılması için 120 milyon dolarlık finansman gerektiğini, bunun uluslararası kuruluşlarla sağlanması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Ayrıca Hicaz Demir Yolu’nda küçük çaplı onarımların Türkiye tarafından yapılacağını, Şam Havalimanı’nın yenilenmesi ihalesini Türk şirketlerinin aldığını söyledi.

“ULAŞTIRMA YAPILARI DEPREM TESTİNİ GEÇTİ”

Projelerin tamamının deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını belirten Uraloğlu, “Yeni imalatlarda herhangi bir sorun yok. Eski yapılarda da risk gruplarına göre yenileme çalışmaları yapıyoruz. İstanbul’daki köprülerde askı halatlarını değiştirdik. Ana hatlarda deprem önlemlerinin yüzde 80-90’ı tamamlandı” dedi.

ESENBOĞA METROSU VE HIZ SINIRI ÇALIŞMALARI

Esenboğa Metrosu projesinde revizyonların sürdüğünü belirten Bakan, projenin bu yıl tamamlanacağını, 2026’da ihaleye çıkılabileceğini söyledi.

Ayrıca hız sınırlarına ilişkin düzenlemelerin devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, bazı yaya geçitlerinin kapatılacağını, yerlerine alt ve üst geçit yapılacağını ifade etti.