Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiiline ilişkin hazırlanan yeni yasa taslağını kamuoyuyla paylaştı.

Taslağa göre, meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis iken, bu ceza 1 yıldan 5 yıla kadar olacak şekilde artırılacak.

KURU SIKI SİLAHLAR DA KAPSAMDA

Tunç, ses ve gaz fişeği atabilen kuru sıkı silahların da bu suçun kapsamına alındığını belirtti. Bu fiil için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iken 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmakta, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da (kuru sıkı silah) bu suçun kapsamına alınmakta ve bu fiil bakımından 6 aydan 3 yıla kadar olacak şekilde müstakil ceza belirlenmektedir."

CEZADA ARTIRIM ÖNGÖRÜLÜYOR

Toplu organizasyonlarda işlenen suçlara yönelik cezaların artırılacağını ifade eden Tunç, düzenlemenin detaylarını şöyle aktardı:

"Bu suçun; düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır."

TRABZON VE İSTANBUL'DA TUTUKLAMA

Açıklamasında iki farklı olay hakkında bilgi veren Tunç, Trabzon’un Çaykara ilçesinde gelin alma merasiminde silahla ateş açılması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise yaralandığını belirtti. Olayla ilgili iki kişinin tutuklandığını açıkladı.

İstanbul Eyüpsultan’da ise bir kadın sürücünün önünün kesilmesi ve aracına saldırılması olayıyla ilgili bir şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

"TOPLUMUN HUZURUNU KORUYACAĞIZ"

Bakan Tunç, soruşturmaların dikkatle sürdürüldüğünü belirterek şu ifadeyi kullandı:

"Toplumun huzurunu ve güvenini tehdit eden her türlü olaya tedbir alacağız."