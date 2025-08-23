Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Adalar fayının uzun süredir aktif olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Adalar fayı 10 milyon yıldan beri çalışmıyor, en az 5 milyon yıldan beri ölü bir fay. İnternette çıkan haberlerle alakam yok, öyle bir açıklamam yok.”

“KUMBURGAZ ÇUKURUNDAKİ FAY KIRILDI”

Üşümezsoy, geçmişte yaptığı açıklamalara da dikkat çekerek, “Marmara’da herkes Adalar civarında deprem beklerken ben ‘Düzce’de stres birikiyor’ demiştim. Yine herkes ‘Adalar’da kırılma olacak’ derken, ben ‘Kumburgaz çukurundaki fay kırılacak’ dedim ve 23 Nisan depreminin ardından bu öngörüm doğrulandı.” dedi.

“ASIL AKTİF FAY YALOVA AÇIKLARINDA”

Marmara’daki gerçek tehlikenin Güney Marmara hattında olduğunu ifade eden Üşümezsoy, şu değerlendirmeyi yaptı:

“1999 depreminden sonra herkes ‘Fay Adalar’dan geçecek ve kıracak’ dedi. Ama zamanla ortaya çıktı ki Adalar fayı öyle sanıldığı gibi bir fay değildir. Marmara’da asıl aktif olan fay, Yalova açıklarından geçen Güney Marmara fay hattıdır. Adalar fayının devamı olan ve Zeytinburnu’na kadar uzanan hatta ise stres birikimi yoktur. Bu nedenle ‘Avcılar fayı’ olarak adlandırılan bölgede ciddi bir tehlike söz konusu değildir.”