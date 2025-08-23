Dünyanın en prestijli sıralama kuruluşlarından biri olan Shanghai Ranking (ARWU), 2025 yılı sonuçlarını açıkladı. Çalışmada üniversiteler, akademik kapasite, araştırma gücü, uluslararası görünürlük, yayın performansı, tarihsel birikim ve mezun etkisine göre değerlendirildi.

TÜRKİYE’DEN 11 ÜNİVERSİTE LİSTEYE GİRDİ

Dünyanın en iyi 1000 üniversitesinin sıralandığı listede Türkiye’den şu üniversiteler yer aldı:

İstanbul Üniversitesi : 501–600 bandında, Türkiye sıralamasında birinci.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) : 601–700 bandında, Türkiye sıralamasında ikinci.

Ankara Üniversitesi : 701–800 bandına yükseldi.

Hacettepe Üniversitesi : 701–800 bandında.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa : 701–800 bandında.

Koç Üniversitesi : 701–800 bandında.

Ege Üniversitesi : 801–900 bandında.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) : 801–900 bandında.

Atatürk Üniversitesi : 901–1000 bandında.

Gazi Üniversitesi : 901–1000 bandında.

Marmara Üniversitesi: 901–1000 bandında. Öğretmenlerin il içi atama sonuçları açıklandı İçeriği Görüntüle

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİDERLİĞİNİ KORUDU

Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında en üst sırada yine İstanbul Üniversitesi yer aldı. Üniversite, 501–600 bandındaki konumunu koruyarak Türkiye’nin uluslararası alanda en yüksek sıralamaya sahip kurumu oldu.