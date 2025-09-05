Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin itirazlarını değerlendirerek, İstanbul'daki Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kongreleri durdurma yönündeki kararlarını iptal etti. 5 ilçenin yanı sıra Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal ve Zeytinburnu için yapılan itirazların da hepsi kabul edildi. Böylece bu ilçelerdeki olağan kongrelerin önünde bulunan hukuki engeller kalkmış oldu.

İL KONGRESİ'NİN İPTALİNE YÖNELİK İTİRAZA RET

Öte yandan, CHP'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yaptığı itiraz ise kurul tarafından reddedildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Kurulumuz CHP'nin yaptığı itirazı değerlendirdi. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecinin durdurulmasına ilişkin alınan kararlar 'tam kanunsuzluk' nedeniyle kaldırılmıştır. Kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. CHP'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yaptığı itiraz ise kurul toplantısı sonucu reddedilmiştir."

NE OLMUŞTU?

CHP'nin İstanbul örgütündeki kongre süreci, geçtiğimiz yıl başlayan bir yargı süreci nedeniyle sekteye uğramıştı. 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan dava sonucunda mahkeme, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı, eski milletvekili Gürsel Tekin'in de İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulması kararını verdi.