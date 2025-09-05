Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na çağrı heyeti olarak atandıktan sonra pazartesi günü öğleden önce il binasına gideceğini açıkladı. Bu ziyarette eski CHP İstanbul il başkanları Ali Özcan, Berhan Şimşek, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu da yer alacak.

Tekin’in bu açıklamasının ardından SÖZCÜ, eski il başkanlarına ulaşarak görüşlerini aldı.

“BU BİR ÇAĞRI HEYETİ, KAYYUM DEĞİL”

Ali Özcan, görev aldığı dönemleri hatırlatarak şu ifadeyi kullandı: “CHP İstanbul İl Başkanı olarak uzun süre görev yaptım. Gürsel Tekin ve dört arkadaşının kayyum olarak atandığına ilişkin haberler var. Oysa kayyum olarak atanmış olsalar partiye girişte ben yanlarında asla olmam. Bu bir çağrı heyetidir. Ayrıca genel başkanın ya da il başkanın davet ettiği yere gitmemek zaten olmaz. Yasanın tam olarak bilinmemesinden dolayı bu görevlendirmeye kayyum deniyor. Oysa çağrı heyeti olarak atandılar. Pazartesi günü ben de katılacağım.”

“PARTİ ADLİYE KORİDORLARINA DÜŞMEMELİYDİ”

Berhan Şimşek ise yaşanan sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Temel görevimiz yaşanan olumsuzlukların bir an önce giderilmesidir. Partimiz adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bir an önce mahkeme koridorlarından çıkarılmalıyız. Bize güvenilmesini istiyorum. Umut ederim ki bir taşkınlık yaşanmasın. Partiyi bu hale biz getirmedik. Partimin adına il binasına gideceğim. Oradakiler de bizim kardeşlerimiz. Genç ve heyecanlı arkadaşlarımız olabilir. Aklıselimle hareket edilmesini yürekten diliyorum.”

“TEKİN’LE BİRLİKTE PARTİMİZE GİDECEĞİZ”

Cemal Canpolat da Tekin’le görüşmeler yaptığını belirterek, “Bildiğiniz gibi İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunmuştum. 2023 kongresinde de aday olmuştum. Çağrı heyetinin başkanı olan Gürsel Tekin'le üç - dört kez konuştuk. Birlikte partimize gideceğiz” dedi.

İstanbul’un 550 delegesinden 400’den fazlasının olağanüstü kurultay için imza verdiği belirtilirken, Canpolat’a “Siz de imza verdiniz mi?” sorusu yöneltildi. Canpolat, bu soruya vermediği yanıtını verdi.

KAFTANCIOĞLU’NUN DURUMU HENÜZ NET DEĞİL

Canan Kaftancıoğlu’nun ziyarete katılıp katılmayacağı sorusu üzerine, Gürsel Tekin, Kaftancıoğlu’nun çok yakın bir akrabasının Ordu’da ciddi bir rahatsızlık yaşadığını ve kendisinin de şu an Ordu’da bulunduğunu ifade etti. Tekin, “Eğer hastalık nedeniyle ciddi bir sorun olmazsa Kaftancıoğlu da pazartesi günü il binasına gidecek” dedi.