Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranlarıyla ilgili hesaplamada değişikliğe gidildi. Daha önce farklı dönem verilerine göre belirlenen artış oranı, yeni düzenleme ile birlikte yalnızca Aralık ayı verilerine göre hesaplanacak.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, özel okullarda ücret artış oranı belirlenirken dikkate alınacak dönem güncellendi. Karar, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak.

DAHA ÖNCEKİ ORAN YÜZDE 54,8 OLARAK HESAPLANMIŞTI

2026-2026 eğitim öğretim yılı için özel okul ücret artış oranı daha önce yüzde 54,8 olarak belirlenmişti. Yeni düzenleme, bu hesaplamanın hangi verilere göre yapılacağını yeniden tanımlamış oldu.