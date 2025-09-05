Üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adayların kayıt süreci 1 Eylül’de başlamıştı. Elektronik kayıt işlemleri 3 Eylül tarihinde sona erdi. Yüz yüze kayıtlar ise bugün mesai saati bitimiyle tamamlanacak.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Üniversitelere yüz yüze kayıt yaptıracak adaylardan istenen belgeler şöyle sıralandı:
-
ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi
-
Lise diplomasının aslı veya mezuniyet belgesi
-
Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartının onaylı fotokopisi
-
İkametgaha dair belge
-
Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
EK YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLAYACAK
Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanlar belirlenecek. Bu kontenjanlar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ek yerleştirme takvimi açıklanacak.
DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE YÜZDE 99 DOLULUK
2025-YKS ilk yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u doldu. Vakıf üniversitelerinde ise bu oran yüzde 77 olarak açıklandı.