İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal etti. Mahkeme kararıyla İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulu üyeleri tedbiren görevden alındı. Kongrede seçilen 196 delegenin de görevine son verildi.

CHP’YE KAYYUM ATAMASI

Mahkeme, geçici yönetim olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ı CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak görevlendirdi. Karar, siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırdı.

CHP’DEN SERT TEPKİ: TEKİN İHRAÇ EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada, kayyum görevini kabul eden hiçbir partilinin CHP çatısı altında kalamayacağını belirtti. Gürsel Tekin, MYK kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi ve partiden ihraç edildi. Özel, “CHP’li hiç kimse Saray’ın kurduğu bu kumpasın parçası olamaz.” dedi.

Diğer dört kayyum isminin durumu ise parti kurulları tarafından yakından takip edilecek.

CHP’LİLER İL BİNASINDA NÖBETTE

Mahkeme kararının ardından CHP üyeleri İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Partililer, kayyum heyetinin binaya girişine izin vermeyeceklerini açıkladı. İl binasında nöbet tutulmaya başlandı.

TEKİN'DEN RANDEVU TALEBİ, ZİYARET TARİHİ AÇIKLAMASI

Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den randevu talep edeceğini söyledi. Partideki iç çatışmaları sona erdireceğini öne süren Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü il binasına gideceğini duyurdu. Kendisine kayyum heyetindeki dört ismin de eşlik etmesi bekleniyor.

DESTEK İDDİALARI GÜNDEMDE

Gazeteci Barış Yarkadaş, Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu gibi eski il başkanlarının da Tekin’e destek amacıyla il binasına gideceğini öne sürdü. CHP yönetimi bu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.