Rekabet Kurumu, süt sektöründe uzun süredir tartışma konusu olan "süt karşılığı yem" uygulamasıyla ilgili olarak 39 firma hakkında soruşturma başlattı. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, bu uygulamanın üreticileri baskı altına aldığı ve bazı şirketlerin çiğ süt alımında adil olmayan şartlar dayattığı belirtildi.

ZORUNLU YEM ALIMI VE DÜŞÜK SÜT FİYATI

Kurumun yaptığı incelemelerde, bazı firmaların çiğ süt tedarik ettikleri üreticilere, süt alımını ancak kendi sattıkları yemi alma şartıyla gerçekleştirdikleri tespit edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süt, üreticiden düşük fiyattan alınırken, yemin üreticiye piyasa fiyatının üzerinde satıldığı, süt karşılığı yem uygulamasının gönüllülük esasına göre yapılması gerekirken zorlamayla yapıldığı tespit edilmiştir."

Ayrıca, yem-süt paritesine uyulmadığı ve ödemelerin üreticilerin aleyhine geciktirildiği de belirtildi.

ÜRETİCİYE BİLGİLENDİRME ŞARTI

Kurul, sanayicilerin belirli kurallara uymasını zorunlu hale getirerek, üreticilere yönelik baskıcı uygulamaların önüne geçmeyi hedefledi. Buna göre:

Üreticiler yem almaya zorlanamayacak.

Gönüllü olarak yem almak isteyen üreticiye marka veya miktar dayatılmayacak.

Çiğ süt üretim sözleşmesinde yer alan vade, taban fiyat, prim, parite ve gönüllülük maddelerine uyulacak.

Bu kurallara uymayan firmalara idari para cezaları uygulanacağı açıklandı. Ayrıca, firmalara, üreticilerin haklarını içeren bilgilendirme metnini tüm tedarikçilere iletme zorunluluğu getirildi.

SORUŞTURMA AÇILAN MARKALAR

Soruşturma kapsamında işlem yapılan firmalar arasında Türkiye’nin önde gelen markaları da bulunuyor. Soruşturma açılan firmalardan bazıları şunlar:

Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ

Sek Süt Endüstrisi Kurumu AŞ

Sütaş Süt Ürünleri AŞ

Yörsan Süt ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ

İtimat Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ

Muratbey Gıda San. ve Tic. AŞ

İHLAL ANLAMINA GELMİYOR

Rekabet Kurumu, alınan soruşturma kararlarının ilgili firmaların yasayı ihlal ettiği anlamına gelmediğini vurguladı. Soruşturmalar, olası rekabet ihlallerinin tespiti amacıyla yürütülecek ve sürecin sonunda yaptırım kararı alınabileceği belirtildi.