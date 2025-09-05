2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ilk haftasında Willy Sagnol yönetimindeki Gürcistan ile Vincenzo Montella’nın teknik direktörlüğünü yaptığı A Milli Futbol Takımı, Boris Paichadze Dinamo Arena’da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Türkiye, henüz 3. dakikada öne geçti. Köşe vuruşunu kullanan Arda Güler, ceza sahasına ortasını gönderdi. Yükselen Mert Müldür, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

İLK YARI FARK İKİYE ÇIKTI

Oyunun kontrolünü elinde tutan milliler, 41. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içine giren Kerem Aktürkoğlu, kaleciyi geçerek topu filelere gönderdi. İlk yarı Türkiye’nin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

KEREM'DEN BİR GOL DAHA

İkinci yarıya da etkili başlayan Türkiye, 52. dakikada skoru 3-0’a taşıdı. Ceza sahası çevresinde topla buluşan Yunus Akgün, pasını uygun durumdaki Kerem Aktürkoğlu’na aktardı. Kerem, düzgün bir vuruşla topu ikinci kez ağlara gönderdi.

GÜRCİSTAN GERİ DÖNMEK İSTEDİ

Skorun 3-0’a gelmesinin ardından Gürcistan oyuna ortak olmaya çalıştı. 63. dakikada ceza sahasına giren Davitashvili, düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır’ı mağlup ederek farkı ikiye indirdi.

90+8. dakikada ise Gürcistan’ın yıldız oyuncusu Kvaratskhelia, sol çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 3-2’ye getirdi. Bu gol, maçın skorunu belirledi.

KIRMIZI KARTLAR DAMGA VURDU

Türkiye’de 67. dakikada oyuna giren Barış Alper Yılmaz, yalnızca dört dakika sonra gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Gürcistan’da ise teknik direktör Willy Sagnol, 72. dakikada hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek maçın kalanını tribünden takip etti.

GRUPTAKİ İLK MAÇTAN GALİBİYET

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca A Milli Takım, sahadan 3-2 galip ayrılarak E Grubu’na üç puanla başladı.

SIRADAKİ RAKİP: İSPANYA

A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü sahasında İspanya ile karşılaşacak. Gürcistan ise aynı gün Bulgaristan ile mücadele edecek.

DÜNYA KUPASI’NA KATILIM SİSTEMİ

2026 FIFA Dünya Kupası’na Avrupa’dan toplam 16 takım katılacak. Grup liderleri olan 12 takım doğrudan finallere yükselecek.

Grubu ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üstte yer alan ve gruplarda ilk ikiye giremeyen 4 takım daha, toplam 16 ekip olacak şekilde play-offlara kalacak. Bu ekipler, dörderli 4 grup oluşturacak. Tek maçlı yarı final ve final formatıyla oynanacak mücadelelerin ardından 4 takım daha finallere gidecek.