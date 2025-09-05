Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklu yargılanan 26 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında görevinden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de yer aldı.

GÖZALTI OPERASYONU 27 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 27 Şubat saat 04.00'te gözaltına alınan Alaattin Köseler, operasyon sonrası "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç örgütü kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Soruşturma sürecinde, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş aracılığıyla aynı firmalara ihale verdirdiği öne sürülen Köseler ile birlikte çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı.

402 SAYFALIK FEZLEKE HAZIRLANDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 402 sayfalık fezlekede, Beykoz Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında ciddi usulsüzlüklerin bulunduğu belirtildi. Fezlekede, destek hizmetleri, işletme ve iştiraklerle sosyal yardım işleri müdürlüklerinin yaptığı alımlarda, açıklık, rekabet ve gizlilik ilkelerinin ihlal edildiği iddia edildi.

Aynı firmalardan dönüşümlü teklifler alındığı ve teklif veren firmalar arasında adres, akrabalık ve ortaklık ilişkileri olduğu da fezlekede yer aldı. Ayrıca bazı mal ve hizmetlerin ihaleden önce açık hesapla temin edildiği, belediye stoklarında yer almayan ürünler için ödeme yapıldığı bilgisi de dosyaya girdi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Fezleke, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulduktan sonra, kamu davası açılması talebiyle ağır ceza mahkemesine sevk edildi. Hazırlanan iddianamede, Alaattin Köseler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamaları yöneltilerek 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve personel Metin Ülgey'in örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği ifade edildi. Diğer 25 sanık için de çeşitli suçlardan hapis cezaları istendi.