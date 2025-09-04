Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi Türkmenbeyi Caddesi’ndeki konutunda ziyaret etti. Görüşme öncesinde konutunun önünde kurmaylarıyla bir süre sohbet eden Bahçeli, daha sonra Cumhurbaşkanı’nı karşıladı.

GÖRÜŞME 50 DAKİKA SÜRDÜ

İki lider, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdikten sonra konuta geçti. Saat 17.10’da başlayan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

İLETİŞİM BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşecektir” ifadelerini kullandı.