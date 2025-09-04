CHP, 38. Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül’deki duruşmasına hazırlanırken, İstanbul’da önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada ara karar vererek, Özgür Çelik başkanlığındaki yönetimi görevden uzaklaştırdı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLDU

Mahkeme kararı sonrası İstanbul İl Başkanlığı’na, 2024 yılında CHP’den ayrıldığını duyuran Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Partiden ihraç süreci başlatılan Tekin, “Henüz bana bir bildirim yapılmadı, elime bir tebligat ulaşmadı. Tebligat ulaşınca ona göre savunmamı yapacağım” açıklamasında bulundu.

4 İSİM DAHA DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

CHP, Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ı da kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.