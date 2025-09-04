Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik adam arayışlarını tamamladı. Sarı-lacivertli yönetim, daha önce üç kez takımın başında bulunan İsmail Kartal ile yeniden anlaşma sağladı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetimi, bugün saat 15.00’te gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısının ardından yeni teknik direktörü duyuracak. Teknik direktörlük görevine getirilecek isim olarak İsmail Kartal belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada, toplantı sonrası kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

99 PUANA RAĞMEN İKİNCİLİK

İsmail Kartal, Fenerbahçe’de daha önce üç farklı dönemde teknik direktörlük yaptı. Son olarak 2023-2024 sezonunda sarı-lacivertli takımın başında yer aldı. O sezon ligde 99 puan toplanmasına rağmen takım şampiyonluğu elde edemedi ve Süper Lig’i ikinci sırada tamamladı.