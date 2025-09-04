Ataşehir İlçe Seçim Kurulu, CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı tarafından 13 Eylül 2025 tarihinde yapılması planlanan 7. Olağan Kongre'nin gerçekleştirilemeyeceğine hükmetti. Kurul, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ara kararı gerekçe gösterdi.

MAHKEME KARARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

YSK Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’na gönderilen resmi yazıda, kongre başvurusunun mahkemenin verdiği tedbir kararı doğrultusunda işleme alınamayacağı belirtildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, '39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına' karar verilmiştir. Bu nedenle, söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçesi 7. Olağan Kongresi'nin belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyeceği hususu, bilgilerinize rica olunur."

İSTANBUL İL KONGRESİNE AÇILAN DAVA SÜRECİ

8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, mahkeme CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar verdi. Ayrıca, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmedildi.

GEÇİCİ YÖNETİM ATANDI

Mahkeme, mevcut kongre sürecinin de durdurulmasına karar verirken, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin başkanlığında geçici bir heyetin kayyum olarak atanmasına hükmetti.

SARIYER VE ESENYURT İLÇE KONGRELERİ DE İPTAL

Ataşehir'in ardından CHP'ye bir kötü haber de Sarıyer ve Esenyurt'tan geldi. CHP Sarıyer ve Esenyurt ilçe kongreleri de iptal edildi.