Mustafa Can Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesi, Sabah gazetesinde yayımlandı.

"ORAYA ONU ÖLDÜRMEK İÇİN GİTMEDİM"

Gül, daha önce çalıştığı restoranda yaşanan gerginliklerin ardından mekâna gidip gelmeye devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam restorana savcıyı öldürmek için gitmedim. Orada kendisini görünce geçmişe dair konuştuk. Savcıyla tartıştık, küfür etti. Kendimi kaybettim, bıçağı sapladım."

"150 BİN LİRA ALACAĞIM VARDI"

İfadesinde, savcı ile geçmişte yaşadığı mali bir anlaşmazlığa değinen Gül, yaklaşık 2 yıl önce içeride biriken parasını Ercan Kayhan’dan istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve bu nedenle işten kovulduğunu anlattı. Kendisinin yaklaşık 150 bin lira alacağı olduğunu iddia etti.

"Zaman zaman yanına gidip kalan paramı istediğimde beni yanından kovuyordu." dedi.

"MASADA DURAN BIÇAĞA İKİMİZ DE UZANDIK"

Olay günü işletmenin diğer ortağı Bilal Bilgin’in yanına gittiğini belirten Gül, o esnada Kayhan ile aralarında arbede yaşandığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Kargaşa sırasında ikimiz de masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık."

"PİŞMANIM, KİMSE BENİ YÖNLENDİRMEDİ"

Olay öncesinde uyuşturucu ya da alkol kullanmadığını öne süren Gül, cinayeti bireysel olarak işlediğini belirtti:

"Beni öldürme veya başka bir konuda yönlendiren kimse olmadı. Kayhan isimli şahsı istemeden öldürdüğüm için pişmanım. Kimseden bir şikayetim yoktur."

SAVCININ GÜL’ÜN EĞİTİMİNE KATKISI VARDI

Kayhan ailesinin avukatı, Ercan Kayhan’ın zanlı Mustafa Can Gül’ü liseye bizzat kaydettirdiğini ve kendisine uyuşturucu kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğunu belirtti. Avukat ayrıca, Gül’ün cinayetin işlendiği restoranda çalışmak istediğini, ancak iş yeri sahibi tarafından işe alınmadığını da açıkladı.