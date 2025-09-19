Cumhuriyet Halk Partisi’nin hafta sonu yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı hakkında yapılan iptal talebi, YSK tarafından bugün saat 15.30’da görüşüldü. Başvuru, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nun 15 Eylül tarihli kararına karşı yapılmış, Ankara İl Seçim Kurulu ise 17 Eylül'de itirazı reddetmişti.

YSK BAŞKANI YENER: "TALEP REDDEDİLDİ"

Toplantının ardından açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, kurultayın iptali yönündeki talebin reddedildiğini belirtti.

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin pazar günü yapılacak olan 22. olağanüstü kurultayının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir” dedi.

HUKUKİ ENGEL KALMADI

YSK’nın kararıyla birlikte CHP’nin 21 Eylül Pazar günü planlanan olağanüstü kurultayını yapmasının önünde herhangi bir hukuki engel bulunmadığı kesinleşti.