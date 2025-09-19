Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan “bireylerin döviz kazançlarından vergi alınmadığı” iddiasına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, döviz alımlarında işlem tutarı üzerinden binde 2 oranında kambiyo vergisi alındığı vurgulandı.

“Ticari olup olmadığına veya kazanç sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın döviz alım işlemlerinden binde 2 oranında kambiyo vergisi alınmaktadır. Bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılması söz konusu değildir” denildi.

TİCARİ ORGANİZASYONLARDA VERGİ YÜZDE 40’A KADAR ÇIKIYOR

Açıklamada, Gelir Vergisi Kanunu’na atıf yapılarak, bireylerin ticari organizasyon içinde ve devamlılık arz eden şekilde döviz alım-satımından elde ettikleri kazançların ticari kazanç kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

“Sermaye tahsis ederek yabancı para alım satımı yapan gerçek kişilerin elde ettiği kur farkı kazançları da ticari kazanç kapsamında vergilendirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda elde edilen gelirlerin artan oranlı vergi tarifesine göre yüzde 40’a kadar vergiye tabi tutulduğu bildirildi.

“VATANDAŞLARIN KİŞİSEL DÖVİZ İŞLEMLERİ VERGİLENDİRİLMEZ”

Bakanlık, döviz alım-satımı yapan bireysel vatandaşlara ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

“Emekli ikramiyesi veya maaşıyla döviz alan vatandaşın, yabancı para alım satımı dolayısıyla gelir vergisine tabi tutulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımız şahsi ihtiyaçları için döviz alabilir, bozdurabilir” denildi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Bakanlık, bu alandaki denetim ve tarama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, kamuoyunun bu konuda yanlış yönlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Gelir İdaresi Başkanlığımızın internet sitesinde bu konuda çok sayıda özelge bulunmaktadır” denildi.