Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor. Festival, çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji girişimcilerine kadar her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

ERDOĞAN FESTİVALDE KATILIMCILARA HİTAP EDECEK

Etkinliğin üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST’e katılarak katılımcılara hitap edecek. Erdoğan’ın konuşması, festivalin en dikkat çekici anlarından biri olacak.

1 MİLYON 100 BİN YARIŞMACI BAŞVURDU

TEKNOFEST İstanbul, bu yıl 58 ana ve 137 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarıyla öne çıkıyor. 565 binden fazla takım ve toplam 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu. Ön eleme aşamasını geçen takımlara 85 milyon lirayı aşkın maddi destek sağlanacak, dereceye giren takımlar ise 65 milyon liranın üzerinde ödül alacak.

HAVA GÖSTERİLERİ, KONSERLER, ATÖLYELER

Festival, bilim ve eğlenceyi bir araya getiren etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Hava gösterileri, sahne performansları, konserler, bilim şovları, eğitici atölyeler, simülasyon alanları, planetaryum ve “TEKNOFEST Zaman Tüneli” gibi etkinlikler gün boyu devam edecek.

Bugün saat 19.00’da Kıraç, festival sahnesinde konser verecek.

GÖKLERDE ŞOV: SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI

Havacılık ve savunma sanayisinin gözde araçları da TEKNOFEST’te sergileniyor. Üçüncü günün önemli anlarından biri de SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile F-16 savaş uçaklarının yapacağı hava gösterileri olacak. Festival alanında ayrıca ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI gibi milli hava araçları da yer alıyor.

KATILIM ÜCRETSİZ, KAYIT ZORUNLU

Festival alanına girişler 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabiliyor. Etkinliğe katılım ücretsiz; ancak çevrim içi kayıt yaptırılması gerekiyor. Ziyaretçilerin toplu taşıma kullanması öneriliyor.