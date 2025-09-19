Antalya’nın Alanya ilçesi Ali Efendi Mahallesi’nde gece saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangını, sabah saatlerine kadar rüzgarın etkisiyle büyüdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan helikopterlerle, karadan ise itfaiye ve orman ekipleriyle müdahale edildi. Yangının etkisiyle birçok sera kullanılamaz hale geldi.

RÜZGAR YANGINI YAYDI, YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı ve çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarıyla birlikte güvenli bölgelere tahliye edildi. Bazı yerleşim yerlerinin alevler arasında kalarak zarar gördüğü bildirildi.

ALİ EFENDİ MAHALLESİ BOŞALTILDI

Yangının yerleşim yerlerine ulaşma riski üzerine Ali Efendi Mahallesi tamamen tahliye edildi. Yangın söndürme ekiplerinin yoğun çalışmasına rağmen rüzgar, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Sağlık ekipleri de olası yaralanmalara karşı bölgede hazır bekletiliyor.

MUĞLA’DA PEŞ PEŞE YANGINLAR

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi’nde, kızılçam ormanlarında gece saat 00.30’da yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Aynı saatlerde Milas ilçesinin Kıyıkışlacık ve Akkovanlık mahallelerinde de orman yangını çıktı. Yangınlara çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor. Kıyıkışlacık’ta çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi. Bir vatandaşın su dolu traktör römorkuyla söndürme çalışmalarına destek verdiği anlar kaydedildi.