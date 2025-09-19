Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, belediyeye yönelik yürütülen irtikap soruşturması çerçevesinde aralarında AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

ESKİ BAŞKAN DA SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce de Yahşihan Belediyesi eski başkanı Osman Türkyılmaz ile birlikte 12 şüpheli 27 Mayıs’ta gözaltına alınmıştı. O tarihte gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı.

AHMET SUNGUR'UN ÖZGEÇMİŞİ

1971 yılında Kırıkkale’de doğan Ahmet Sungur, ilk ve orta öğrenimini Yahşihan’da, lise eğitimini ise Kırıkkale’de tamamladı. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü’nden mezun olan Sungur, 1989’da Yahşihan Belediyesine memur olarak atandı. Daha sonra Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev aldı. Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı olarak seçildi.