Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Özvar seçilmiştir” ifadelerine yer verildi.

REKABET KURULU’NA DA ATAMA

Aynı kararla birlikte Ayşe Uslu Cevlek, Rekabet Kurulu üyeliğine atandı.

EROL ÖZVAR KİMDİR?

İktisat ve iktisat tarihi alanında akademik çalışmaları bulunan Prof. Dr. Erol Özvar, 1966 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Özvar’ın kaleme aldığı “Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması” adlı kitabı, 2005 yılında Garanti Bankası’na bağlı Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.

Mehmet Genç ile birlikte yayına hazırladığı, iki ciltlik “Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler” adlı eser, 2013’te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü’nü aldı.

2009-2012 yılları arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi ile Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı’nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Bilimsel çalışmaları kapsamında Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeliği, Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği ve Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu gibi kuruluşlarda görev aldı.

Prof. Dr. Erol Özvar evli ve üç çocuk babasıdır.