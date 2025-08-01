Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde önemli bir gelişme kaydedildi. 600 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiren süreçte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, hükümetin daha önce sunduğu zam teklifinin revize edildiği bildirildi.

"11 AŞTIK, 16,57’Yİ BULMADIK"

Görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulunan Ergün Atalay, yeni teklifin tamamen olumlu olmadığını ancak olumluya yakın olduğunu söyledi.

Atalay, şu ifadeleri kullandı: “Yüzde yüz olumlu bir yanıt değil ama olumluya yakın bir teklif görünüyor. 11 aştık, 16,57'yi bulmadık. Verilen en son teklifi üyelerimize sunacağız.”

"İŞÇİ RAZIYSA PROBLEM YOK"

Atalay, kararın Cumartesi gününe kadar netleşeceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Arkadaşlar bir görsünler. Verilen teklifi arkadaşlarımıza sunacağız. İşçi razıysa bir problem yok.”

GREV HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Ergün Atalay, daha önce yaptığı açıklamalarda, müzakerelerin sonuçsuz kalması hâlinde grev kararı alınacağını duyurmuştu. Bu kapsamda grevlerin, 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden’de, 2 Ağustos Cumartesi günü ise Zonguldak madenlerinde başlayacağı bildirildi.