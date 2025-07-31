İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesine dair son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu duyurdu. Daha önce 31 Aralık 2024 olarak belirlenen süre, yaşanan yoğunluk nedeniyle 31 Temmuz 2025’e çekilmişti.

TEK GÜNDE 16 BİN RANDEVU İPTALİ

Bakan Yerlikaya, 18 Kasım 2024’te alınan uzatma kararının ardından yalnızca bir gün içerisinde 16 bin 329 kişinin randevusunu iptal ettiğini belirtti. Günlük başvuru sayısının 55 binden 20 bine düştüğünü ifade etti.

BAŞVURULARIN YÜZDE 70’İ SON ÜÇ AYDA

Sürücü belgesi yenileme başvurularının %70’inin son üç ayda gerçekleştiğini bildiren Yerlikaya, aylara göre başvuru sayılarını da paylaştı:

Ocak: 140.000

Şubat: 82.000

Mart: 84.000

Nisan: 101.000

Mayıs: 270.000

Haziran: 502.000

Temmuz: 1.413.489

Sadece 30-31 Temmuz günlerinde 236 bin başvuru alındığı aktarıldı.

2 MİLYONUN ÜZERİNDE BELGE HÂLÂ YENİLENMEDİ

Şu anda 2 milyon 167 bin 713 adet eski tip sürücü belgesinin hâlen yenilenmediğini belirten Ali Yerlikaya, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sürenin son kez uzatıldığını vurguladı.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım."