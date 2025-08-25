Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025-YKS’de Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven, üniversite tercih sonucunu açıkladı. Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti.

Özyurtseven’in kardeşi Kerim Özyurtseven de geçtiğimiz yıllarda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincileri arasında yer almıştı.

YKS 2025 HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Türkiye’de yükseköğretime geçiş için uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. Sınav üç oturumdan oluşuyor:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): Tüm adayların girdiği ve üniversiteye geçişte baraj puanını belirleyen ilk oturum.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): Sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde adayların başarı sırasını belirleyen ikinci oturum.

Yabancı Dil Testi (YDT): Yabancı dil puanıyla öğrenci alan bölümler için yapılan üçüncü oturum.

2025 yılında yapılan YKS’de, milyonlarca aday üniversiteye yerleşebilmek için yarıştı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler tercih ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşti.

BAŞARI HİKAYESİNE YENİ BİR HALKA EKLENDİ

Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi olan Özyurtseven, Türkiye birinciliği başarısını Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği tercihiyle taçlandırdı. Ailenin diğer ferdi Kerim Özyurtseven’in de LGS’de Türkiye birincileri arasında yer alması dikkat çekti.