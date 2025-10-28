BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nin açılışında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, ALTAY Tankı'nın ilk örneklerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini açıkladı. Erdoğan, tankın üretim süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

“1,5 milyon mühendislik saatiyle; 35 bin kilometreyi kapsayan test süreciyle; 3 bin 700 fiilî atışla tüm aşamaları geçen ALTAY Tanklarımızın ilkini, bugün kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz”.

ZORLU ŞARTLARA UYGUN TASARLANDI

Erdoğan, ALTAY Tankı’nın modern muharebe şartlarına uygun olarak geliştirildiğini belirtti.

“Güncel muharebe ortamına en yüksek düzeyde adapte olmak üzere yeni sistemlerle donatılan ALTAY Tankımız, en zorlu çevre koşullarına uygun olarak geliştirildi”, diyen Erdoğan, tankın atış gücü, devamlılık ve mobilite testlerini başarıyla tamamladığını ifade etti.

YERLİ BATU GÜÇ GRUBU TAKİP EDEN PARTİLERDE

Teslimatların artırılarak süreceğini vurgulayan Erdoğan, yerli motor ve transmisyon sistemlerinin de ilerleyen partilerde kullanılacağını duyurdu.

“Bu yıl başlattığımız teslimatı, önümüzdeki senelerde daha da artan sayılarla gerçekleştireceğiz. Takip eden partilerde ise yerli ve millî imkânlarla geliştirdiğimiz BATU Güç Grubu ile birlikte ALTAY Tanklarımızı ordumuzun envanterine katacağız”, dedi.

Ayrıca, ALTAY Tankı’yla eş zamanlı yürütülen modernizasyon çalışmalarına da değindi:

“ALTAY’la birlikte 'LEOPARD 2A4' modernizasyon projemizin de teslimini önümüzdeki sene yapacağız”.

YURT DIŞINDAN YOĞUN İLGİ

Konuşmasında ihracat potansiyeline de yer veren Erdoğan, ALTAY Tankı'nın uluslararası alanda da dikkat çektiğini söyledi.

“Dost ve müttefik ülkelerin de yoğun ilgisiyle ALTAY, yurt dışı pazarlarda Türk savunma sanayisinin etki ve görünürlüğüne önemli bir katkı sunacak”, dedi.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLER TANKA ENTEGRE EDİLDİ

Erdoğan, ALTAY’ın geliştirilme sürecinin Türkiye’ye teknolojik birikim kazandırdığını belirtti.

“ALTAY’la birlikte tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açmış oluyoruz. ALTAY’ın üretim ve geliştirme sürecinde edindiğimiz tecrübe ile dijital kontrol sistemlerinden yapay zekâ destekli karar alma yapılarına, otonom hareket yeteneklerinden ileri koruma sistemlerine, büyük bir yetkinlik kazandık”, ifadelerini kullandı.

Bu teknolojik altyapının, ileride geliştirilecek yeni ürünlerin temelini oluşturacağını belirten Erdoğan sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bu birikimi en iyi şekilde değerlendirecek, gelecekte dünya sahnesine çıkaracağımız yeni ürünlerimizi, inşallah daha da geliştireceğiz”.