Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Şeref Ateş, enstitü bünyesinde gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüz işlemler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Soruşturma, enstitünün mali yapısında meydana gelen zararla ilgili olarak yürütüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ateş hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

ESENBOĞA HAVALİMANI’NDA GÖZALTINA ALINDI

Hakkında gözaltı kararı verilen Şeref Ateş, dün Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Başsavcılıkta ifadesi alınan Ateş, işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Mahkeme, Ateş’in tutuklanmasına karar verdi. Suçlamalar kapsamında, Ateş’in görev yaptığı dönemde vakıf kaynaklarının usulsüz biçimde kullanıldığı ve bu yolla maddi zarara yol açıldığı iddia edildi.

İKİ SUÇTAN TUTUKLAMA KARARI

Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, Ateş hakkında iki ayrı suçtan tutuklama kararı verdi. Mahkeme kararında, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin delillerin tutuklamayı gerektirir nitelikte olduğu belirtildi.

Soruşturmanın, Yunus Emre Enstitüsü’nün kurumsal kaynaklarının usulsüz harcamalar yoluyla zarara uğratıldığı iddiaları çerçevesinde genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.