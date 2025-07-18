"Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kadın ve erkek tüm memurlar, çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışma hakkı elde etti.

Yönetmelik kapsamında yarım zamanlı çalışmadan yararlanmak için memurların yazılı olarak başvuru yapmaları gerekiyor. Doğum yapan kadın memurlar analık veya ücretsiz izinlerin ardından, eşi doğum yapan erkek memurlar ise babalık izinleri sonrasında başvuruda bulunabilecek.

HER İKİ EŞ DE YARARLANABİLECEK

Kadın-erkek ayrımı yapılmadan uygulamaya alınan düzenleme, eşlerin her ikisinin de memur olması halinde her iki eşin de bu haktan yararlanmasına olanak tanıyor. Memurlar, belirlenen dönem içinde istedikleri zaman kurumlarına başvurarak yarım zamanlı çalışma talebinde bulunabilecek.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ YARIYA DÜŞÜRÜLECEK

Yarım çalışma uygulamasından yararlanan memurların haftalık çalışma süresi, standart haftalık sürenin yarısı kadar olacak. Çalışma süresi haftada 3 günden fazla olamayacak. Ayrıca günlük mesai süresi en az 3, en fazla 8 saat olarak sınırlandırıldı.

Memurlar, bu süre zarfında maaşlarının ve diğer ödemelerinin yarısını alacak. Yarım zamanlı çalışanlar, mesai saatleri dışında ve öğle tatillerinde görevlendirilemeyecek. Çalışma günleri ve saatleri değişkenlik gösterebilecek; bu durum, kurum amirlerinin ocak ve temmuz aylarında alacakları kararlara bağlı olarak şekillenecek.

SÜT İZNİ UYGULANMAYACAK

Yarım zamanlı çalışan kadın memurlara ayrıca süt izni verilmesi öngörülmüyor. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren kamu hizmetlerinde çalışan memurlar için yarım zamanlı çalışma esasları, hizmet ihtiyacına göre kurumlar tarafından belirlenecek.

HAKKIN SONA ERMESİ ŞARTLARI BELİRLENDİ

Yönetmeliğe göre, aşağıdaki durumlarda yarım çalışma hakkı sona erecek:

Memurun çocuğunu kaybetmesi

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Çocuğun ilköğretime başlaması

Memurun yeniden tam zamanlı çalışmak istemesi

EVLAT EDİNENLER DE YARARLANABİLECEK

Yönetmelikte, doğum yapan kadınlar dışında evlat edinen memurlar da kapsama alındı. Çocuğun fiilen teslim alındığı tarih ya da yasal izinlerin bitiminden, ilköğretim çağına başlayana kadar yarım çalışma hakkı geçerli olacak.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER YARARLANAMAYACAK

Yönetmelik hükümleri, kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü ile dengi ve üzeri yönetici unvanlı kadrolarda görev yapan memurları kapsamıyor. Aynı şekilde, yurt dışı teşkilatında görevli memurlar da bu haktan yararlanamayacak.

20-30 BİN MEMURUN FAYDALANMASI BEKLENİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, daha önce yaklaşık 1.000 memurun yararlanabildiği yarım zamanlı çalışma hakkı bu yönetmelikle genişletildi. Yeni düzenlemeden ilk etapta 20.000 ila 30.000 memurun yararlanması bekleniyor.