İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları yöneltildi.
Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, savcılık yeni deliller doğrultusunda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
BAŞSAVCILIK: “SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLEREK SÜRÜYOR”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada,
“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütüne karşı derinleştirilerek devam eden soruşturma kapsamında, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen 18 şüpheli hakkında, 18/07/2025 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. An itibarıyla gözaltı ve yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.
GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ERDAL ERZİNCAN’IN KARDEŞİ DE VAR
Gözaltına alınan 14 kişi arasında, müzisyen Erdal Erzincan’ın kardeşi Deniz Erzincan da bulunuyor.
Gözaltına alınan isimler şöyle:
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Erdinç Karataş
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Ahmet Kudu
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Erdal Günaydın
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Muzaffer Hacımustafaoğlu
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Can Karataş
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Abdullah Karataş
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Metin Demirci
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Oktay Nuri Çelik
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Ali Haydar Özkazanç
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Murat Timuçin Altıer
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Deniz Erzincan
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Ali Cüneyt Özdemir
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Gülşen Çokyiğit
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Taylan Çokyiğit
97 KİŞİ TUTUKLANDI, 206 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL UYGULANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında şu ana kadar 97 kişi tutuklandı. Soruşturmada gözaltına alınan 206 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.
73 ŞÜPHELİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI
Soruşturma süresince 41’i tutuklu olmak üzere 73 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi. Bu kişiler arasında İBB bünyesindeki yöneticiler, iş insanları ve teknik personel de yer aldı.
Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bazı tutuklu isimler şöyle:
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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas
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İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız
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İş insanları: Ali Nuhoğlu, Adem Soytekin, Seyfi Beyaz, Ahmet Sari, İsmail Sari, Ahmet Çiçek, Eyüp Subaşı, Noyan Kırmızıgül, Murat İlbak, Muhittin Palazoğlu
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Yapı Merkez İnşaat ortakları: Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu, Özge Arıoğlu
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Eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol
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İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay
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İBB Harita Mühendisi Yakup Öner
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Avukat Orçun Muhittin Yılmaz
İfade veren 41 tutukludan 39'u tahliye edildi. Ancak Yakup Öner ve Orçun Muhittin Yılmaz'ın, verdikleri ifadelerin soruşturmayı aydınlatmada yeterli bulunmaması nedeniyle tutukluluklarının devamına karar verildi.