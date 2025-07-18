İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları yöneltildi.

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, savcılık yeni deliller doğrultusunda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

BAŞSAVCILIK: “SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLEREK SÜRÜYOR”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada,

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütüne karşı derinleştirilerek devam eden soruşturma kapsamında, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen 18 şüpheli hakkında, 18/07/2025 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. An itibarıyla gözaltı ve yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ERDAL ERZİNCAN’IN KARDEŞİ DE VAR

Gözaltına alınan 14 kişi arasında, müzisyen Erdal Erzincan’ın kardeşi Deniz Erzincan da bulunuyor.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Erdinç Karataş

Ahmet Kudu

Erdal Günaydın

Muzaffer Hacımustafaoğlu

Can Karataş

Abdullah Karataş

Metin Demirci

Oktay Nuri Çelik

Ali Haydar Özkazanç

Murat Timuçin Altıer

Deniz Erzincan

Ali Cüneyt Özdemir

Gülşen Çokyiğit

Taylan Çokyiğit

97 KİŞİ TUTUKLANDI, 206 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL UYGULANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında şu ana kadar 97 kişi tutuklandı. Soruşturmada gözaltına alınan 206 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

73 ŞÜPHELİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Soruşturma süresince 41’i tutuklu olmak üzere 73 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi. Bu kişiler arasında İBB bünyesindeki yöneticiler, iş insanları ve teknik personel de yer aldı.

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bazı tutuklu isimler şöyle:

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas

İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız

İş insanları: Ali Nuhoğlu , Adem Soytekin , Seyfi Beyaz , Ahmet Sari , İsmail Sari , Ahmet Çiçek , Eyüp Subaşı , Noyan Kırmızıgül , Murat İlbak , Muhittin Palazoğlu

Yapı Merkez İnşaat ortakları: Mustafa Başar Arıoğlu , Erdem Arıoğlu , Özge Arıoğlu

Eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol

İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay

İBB Harita Mühendisi Yakup Öner

Avukat Orçun Muhittin Yılmaz

İfade veren 41 tutukludan 39'u tahliye edildi. Ancak Yakup Öner ve Orçun Muhittin Yılmaz'ın, verdikleri ifadelerin soruşturmayı aydınlatmada yeterli bulunmaması nedeniyle tutukluluklarının devamına karar verildi.