Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve erkek memurları kapsayan doğum izniyle ilgili yeni düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Erdoğan, doğum yapan ya da evlat edinen memurların yarı zamanlı çalışabileceğini açıkladı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Bu akşam yayımlanacak yönetmelikle memurlar, doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek."

MEVCUT DOĞUM İZNİ UYGULAMASI

Halen yürürlükte olan mevzuata göre kadın çalışanlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni veriliyor. Bu uygulama hem memur hem de SSK kapsamında çalışan kadınları kapsıyor.

Erkek çalışanlara tanınan babalık izni ise memurlar için 10, işçiler için 5 gün olarak uygulanıyor.

İLKÖĞRETİM ÇAĞINA KADAR YARI ZAMANLI ÇALIŞMA

Yeni düzenlemeyle birlikte, doğum veya evlat edinme sonrasında kadın ve erkek memurlar için çocuğun ilköğretim çağına başlamasına kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı. Yönetmeliğin aynı gün içinde yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Düzenlemeye göre, yarı zamanlı çalışma hakkı hem anneler hem de babalar için geçerli olacak. Hangi şartlarla uygulanacağı ve detayların yönetmelikte belirtileceği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni dönemin başlayacağını ifade etti.

Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Bu akşam yayımlanacak yönetmelikle memurlar, doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek."

Yeni düzenleme, kamu kurumlarında çalışan memur ailelerin çocuk bakımına daha fazla zaman ayırabilmesine olanak sağlayacak şekilde hazırlandı. Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra uygulamaya geçecek.