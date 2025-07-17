Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 17.30’da başlayan toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları üzerinden yapılan tartışmalara değindi.

Erdoğan, sınavda 500 tam puan alan 719 öğrenci üzerinden başlayan “usulsüzlük” iddialarına tepki gösterdi. Konuşmasında, bu tartışmaların bir süre sonra imam hatip liseleri üzerinden yürütülmeye başladığını belirtti.

“GÜNLERDİR SÖYLENMEDİK YALAN BIRAKMADILAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınav güvenliğiyle ilgili olarak yapılan açıklamaların asılsız olduğunu söyledi.

“Bütün bu hazımsızlığın işaretini LGS tartışmasında da gördük. Sınavda başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da tartışma hemen imam hatip konusuna geldi. Bursa’daki bir imam hatip okulunun astığı tebrik pankartı hedef alınarak öğrenciler üzerinden konuşuldu” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sınav güvenliği konusunda yüksek hassasiyetle hareket ettiklerini belirterek şu sözleri dile getirdi:

“Bir defa şunu açıkça söyleyeyim. Bütün sahalarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Bu konuda dikkatli olduk. Çok titiz davrandık. Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir. Sınavları sorunla karşılaşmadan yapıyoruz.”

“SİYASETİN LİMANI AHLAKTIR, VİCDANDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınav sonuçları üzerinden yapılan tartışmaların bazı siyasi çevreler tarafından manipüle edildiğini savundu.

“Bunu manipüle ederek siyaset yapan zihniyet kötücüldür. Siyasetin limanı ahlaktır, vicdandır. Bunlara riyakat etmek iktidar muhalefet olmak üzere hepimizin görevidir. Duyumla, dedikodu ile siyaset yapılmaz. Dezenformasyon yapmayın” ifadelerini kullandı.

“SEVGİLİ EVLATLARIM, BİZ SİZE GÜVENİYORUZ”

Erdoğan, konuşmasının sonunda öğrencilere de seslenerek, “Sınava giren her öğrencimizin gözlerinden öpüyorum. Sevgili evlatlarım, unutmayın. Biz size güveniyoruz. Biz sizi seviyoruz. Siz istikbalimizin mimarlarısınız” dedi.