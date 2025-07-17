Son yıllarda mobil platformlar üzerinden hizmet sunan fal ve astroloji uygulamalarına yönelik başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. "Faladdin" ve "Binnaz Abla" isimli dijital uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/43514 sayılı dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada, fal, astroloji, spiritüalizm ve medyumluk gibi alanlarda hizmet veren mobil uygulamalar ile bu uygulamalara bağlı internet siteleri üzerinden suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı tespit edildi.

EMNİYETTEN EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, dijital falcılık faaliyetlerinin bir şirket aracılığıyla organize edildiği belirlendi. Yürütülen operasyon kapsamında Faladdin ve Binnaz Abla uygulamaları üzerinden elde edilen gelirlerin çeşitli yasadışı yöntemlerle aklandığı öne sürüldü.

Soruşturmada şüphelilerin, 677 sayılı Kanuna muhalefet, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlarını işledikleri iddia edildi.

Bu kapsamda iki ayrı şirkete yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda; 1 cep telefonu, 1 sim kart, 1 tablet, 7 bilgisayar, 1 harici hard disk, 1 USB bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Ayrıca, yaklaşık 107 milyon 500 bin lira değerinde olduğu tespit edilen 2 araç, 2 deniz aracı ve 2 şirkete ait mal varlıklarına el konuldu.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Emniyet işlemleri tamamlanan Sertaç Taşdelen, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Hakimlik tarafından tutuklanan Sertaç Taşdelen, cezaevine gönderildi.